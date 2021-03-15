«Новая газета» опубликовала рассказ экс-сотрудника полка Кадырова о казнях в Чечне

«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал о задержаниях, пытках и казнях в Чечне. Гезмахмаев сам принимал участие в задержании сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка им. Кадырова минимум 56 задержанных. Он также рассказал об убийстве 13 человек.

«Задержанных избивали сразу, как спускали в подвал. Били в основном полипропиленовыми шлангами, по ногам и по другим частям тела, кроме лица, так как их фотографировали для ориентировки. Если у задержанных были следы сильных избиений на лице, их в полку не фотографировали. Всех задержанных при поступлении пытали током. Использовали полевой телефон…» — рассказывает бывший полицейский.

Что касается убийств, то нескольких задержанных «амиров» — якобы лидеров боевиков — казнили через расстрел, а других позже решили задушить, так как «лучше убивать так, чтобы не пачкать помещение кровью».

15 февраля «Новая» публиковала первую часть расследования о казни 27 жителей Чечни. Все они были задержаны сотрудниками чеченских силовых структур в декабре 2016-го и в январе 2017 года.