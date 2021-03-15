США создадут новую структуру для выявления кибератак

Как пишетThe New York Times, атаки, о которых идет речь, было сложно выявить, так как они в обоих случаях совершались из США, с серверов различных компаний, поэтому их не выявила система раннего предупреждения АНБ. Издание отмечает, что АНБ и ЦРУ не могут по закону вести слежку за гражданами США на территории страны. Ведомства, у которых есть такие полномочия, проглядели атаки. В частности, одну из них не могли обнаружить несколько месяцев, за которые хакеры получили доступ к большому количеству компьютеров госструктур США. При этом взломы обнаружили частные компании.
На брифинге 12 марта Белый дом заявил, что не планирует менять законы, которые запрещают спецслужбам следить за гражданами США. При этом, пишет NYT, один из советников Джо Байдена сказал, что для этого нужна отдельная структура, которая могла бы собирать данные и иметь функции частных компаний.
В декабре 2020 года стало известно, что в США уже несколько месяцев идет хакерская атака на системы государственных ведомств. Взлому подверглись около 200 организаций и министерств. Считается, что хакеры действовали в государственных системах США не менее девяти месяцев. В атаке подозревают Россию, в Кремле это называют «слепой русофобией». В начале марта произошла атака на сервер почтовых ящиков Microsoft, в компании считают, что за этим стоят хакеры из Китая.