Жительнице Нижегородской области отказали во второй дозе «Спутника V»

Полине Пантелеевой, которая сделала в Арзамасе первую прививку коронавируса, отказали во второй дозе из-за отсутствия препарата. Об этом в Twitter рассказал зампредседателя регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Садомовский. По его словам, девушке позвонили и сообщили, что «нет вакцины, и не знают, когда будет».
В беседе с The Insider Садомовский уточнил, что в региональном Минздраве также не смогли помочь, при этом запретили делать вторую прививку в другом городе.Сегодня генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что полный курс вакциной «Спутник V» в России прошли 3,5 млн человек, что больше, чем в любой другой стране Европы. «Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза», — сказал он.