Жительнице Нижегородской области отказали во второй дозе «Спутника V»

Полине Пантелеевой, которая сделала в Арзамасе первую прививку коронавируса, отказали во второй дозе из-за отсутствия препарата. Об этом в Twitter рассказал зампредседателя регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Садомовский. По его словам, девушке позвонили и сообщили, что «нет вакцины, и не знают, когда будет».

В беседе с The Insider Садомовский уточнил, что в региональном Минздраве также не смогли помочь, при этом запретили делать вторую прививку в другом городе.