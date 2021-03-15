ЕС может начать переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Евросоюз может начать переговоры о поставке в страны ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для этого нужно получение запросов от четырех государств.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, разговоры о закупке российского препарата идут, несмотря на недавнюю его критику в Евросоюзе. Так, рассматривается возможность начать переговоры с РФПИ. Кроме того, Италия может начать производство этого препарата на своей территории, возможной площадкой для этого называют завод ReiThera, треть которого принадлежит государству.

Ранее Венгрия и Словакия обособленно от ЕС начали закупки «Спутника V», также сообщалось об интересе Чехии к нему. В материале Reuters говорится: «Если бы Sputnik V попал в арсенал вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России». Сегодня стало известно, что Швеция может получить российскую вакцину уже в июне. Кроме того, власти Хорватии заявили, что получили из РФ документы по препарату.

В начале марта сообщалось о том, что ЕС начал проверку российского препарата от коронавируса для его возможной регистрации на территории Евросоюза. После Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоров о поставках этого препарата. В Австрии его применение открыто сравнили с «русской рулеткой», за что производители вакцины потребовали официальных извинений.

Между тем, в последнее время появляется все больше сообщений о проблемах с поставками и возможными побочными последствиями вакцины от AstraZeneca. Сегодня Нидерланды приостановили ее применение из-за сообщений о тромбозе.