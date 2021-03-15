В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

Военные, захватившие власть в Мьянме, ввели военное положение в двух районах крупнейшего города страны Янгона. Командующий регионом получил таким образом соответствующие полномочия, чтобы «более эффективно поддерживать безопасность, а также обеспечивать законность и спокойствие», говорится в заявлении путчистов, зачитанном по государственному телевидению, передает DW.

В воскресенье силовики убили в Янгоне не менее 15 демонстрантов. Общее число погибших во время протестов в Мьянме с момента госпереворота в начале февраля превысило 120 человек.

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, заявив о фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших в стране в ноябре 2020 года. В стране было введено чрезвычайное положение сроком на один год. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты.