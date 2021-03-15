В Якутске суд снял с выборов мэра троих оппозиционных кандидатов

Суд в Якутске отменил регистрацию на выборах мэра главного оппозиционного кандидата, предпринимателя Владимира Федорова, а также еще двоих претендентов Ильи Паймушкина и Микаэла Заболотного.

Как пишет «КоммерсантЪ», основанием для отмены регистрации Федорова стало отсутствие среди поданных им документов списка уполномоченных представителей выдвинувшей его Партии дела. Иск в суд подал кандидат от «Родины» Айал Прокопьев, пожаловавшийся на всех своих семерых конкурентов. Лишившиеся регистрации Илья Паймушкин и Микаэл Заболотный выдвигались от Партии малого бизнеса России и Партии социальной защиты соответственно.

Владимир Федоров трижды избирался в парламент Якутии, был членом ЕР, а затем «Справедливой России». В 2012 году он впервые участвовал в выборах мэра Якутска как самовыдвиженец и занял второе место с 25,1% голосов. В 2018 году Федоров вновь баллотировался в мэры от партии «Родины», но за месяц до голосования партия сняла его с гонки. После этого Владимир Федоров вошел в избирательный штаб своего дублера — Сарданы Авксентьевой, выдвинутой Партией возрождения России. Она победила с 40% голосов и назначила Федорова своим первым заместителем. Позже она его уволила из-за проблем с дипломом.

Авксентьева получила широкую известность как «народный мэр», сокращавший бюджетные траты на чиновников. Но в январе 2021 года она досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем.

Илья Паймушкин называет решение суда «феодализмом»: «Якобы мы не предоставили список уполномоченных представителей партии отдельным приложением. Но у избиркома нет утвержденной формы этого документа, а в протоколе о выдвижении уполномоченные назначены. Отсутствие списка в виде лишней бумажки не может служить основанием для отмены регистрации кандидатов».