От СК требуют возбудить дело на бойцов «ЧВК Вагнера»

В Следственный комитет поступило заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых боевиков «ЧВК Вагнера», запечатленных на видео с казнью жителя Сирии Мухаммеда Э. Заявление написал брат убитого еще в 2017 году сирийца, пишет «Новая газета».

Вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад, но СК до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, отмечает адвокат Илья Новиков. Брат убитого считает, что дело должно быть возбуждено по статье об убийстве с особой жестокостью. Он также просит проверить, наемников ЧВК на предмет совершения военных преступлений.

«Новая газета» ранее неоднократно публиковала кадры, на которых изображены предполагаемые боевики «ЧВК Вагнера» с отрезанной головой Мухаммеда Э. Редакции удалось установить личность одного из них — 30 летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году. В ноябре 2020 года «Новая» уже обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить инцидент, однако комитет не ответил.