После задержания вице-премьера в отставку отправили правительство Ставрополья

Об отставке правительства региона Ставропольского края сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, ранее вице-премьера Александра Золотарева обвинили в получении взяток.

«Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий, — написал Владимиров в Instagram. — Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди».

Пока все члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, Владимиров намерен принять «только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами».

Александра Золотарева суд в субботу арестовал до 12 мая. В пятницу его задержали по подозрению в получении взяток на 63 млн руб. По данным следствия, в декабре 2017 году он, вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку 2,5 млн руб. от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской больницы. В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили от представителя того же юрлица взятку в размере свыше 15,5 млн руб. за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера. В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили 45 млн руб. от представителя той же самой организации за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкодиспансера.