Главное в политике за 11 марта

ГЛАВНОЕ

• Электоральный рейтинг «Единой России» продолжает снижаться, а у ЛДПР и КПРФ, напротив, растет, показал последний опрос «Левада-центра»*. Среди всех респондентов проголосовать за «ЕР» готовы 27%, а среди тех, кто точно пойдет на участки и уже определился с выбором — 42%. Обе цифры меньше августовских — 31% и 45% соответственно. Социолог Денис Волков считает, что в ближайшее время власти скорее смогут остановить падение, но не добиться роста рейтинга, в том числе с помощью послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее сообщалось, что в Кремле считают «оптимальным» результатом для «Единой России» на выборах 2021 года — 45% голосов по спискам при явке в 45%. При этом на выборах-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов.

• В самой партии ничего плохого в сегодняшних цифрах не видят. «Пока не началась агитационная кампания, пока кандидаты не ведут активной работы, рейтинг «Единой России» и должен быть таким», — говорит глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. По его мнению, рейтинги возрастут уже в конце июня. На предвыборную кампанию единороссам есть что тратить — за минувший год партия увеличила доход на 1 млрд руб. Он является самой богатой в России с доходом 8,04 млрд.

• Важным вопросом остается прозрачность выборного процесса — пока все идет к тому, что в сентябре россияне вновь будут голосовать несколько дней, что открытости не способствует. Пока ЦИК пролонгировал эту возможность до 12 сентября. «Практика многодневного голосования будет обобщена и использована при подготовке соответствующего положения для проведения выборов в единый день голосования 19 сентября», — отметила секретарь ЦИК Майя Гришина.

• Поможет «ЕР» и российский суд, лишив оппозицию возможности баллотироваться — так, сегодня Мосгорсуд утвердил приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, которую по «дадинской» статье осудили на два года условно. Теперь она не сможет участвовать в выборах. «Статья 212.1 УК не имеет к правосудию никакого отношения. Это не уголовная статья, это инструмент политического давления. Грубого давления на тех, кто хочет жить в Нормальной России», — констатирует политик.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• С криминалитетом связали журналисты первого замглавы ФСБ — Сергей Королев, назначенный Путиным на пост на прошлой неделе, связан с лидерами криминального мира, которые обвинялись в убийствах и похищениях, пишут «Важные истории». Речь, в том числе, идет и об Аслане Гагиеве, которого в МВД называли причастным «к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов».

• Бенефициарами крупного продавца топлива — ГК «Трасса» с выручкой больше 60 млрд руб. — стали пожилые матери главы администрации президента Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Как пишут «Открытые медиа», в бизнес они вошли, когда у основателей «Трассы» возникли проблемы с кредиторами.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Доля просроченных потребительских кредитов в России за год выросла с 17,8% до 23,5%.

• Нечем в 2021 году пополнять Фонд национального благосостояния — причина в недополученных в 2020 году нефтегазовых доходах, сообщили в Счетной палате.

• Google намерен удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах. 10 марта стало известно, что Минцифры РФ предложило заставить Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные платформы выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе.

В МИРЕ

• СК Белоруссии предъявил обвинение Сергею Тихановскому — предпринимателю и блогеру, который хотел составить конкуренцию на выборах Александру Лукашенко.

• Демократическим движениям закрывают путь в парламент Гонконга — за изменение избирательной системы проголосовали члены Всекитайского собрания народных представителей.

• Россия и Китай смягчили заявление Совбеза ООН по ситуации в Мьянме — из текста были удалены положения о возможных санкциях против военных, захвативших власть в стране.

• Суд в Амстердаме обязал связанное с Евгением Пригожиным РИА ФАН удалить материал со сфабрикованной перепиской сотрудника Bellingcat.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.