Полиция ведет реестр «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка»

Вишневский просил МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщить, на каком основании полиция перед январскими акциями протеста приходила домой к Френкелю и Михайловой, а также к членам «Яблока». В полиции заявили, что основанием было именно включение их в такой список.
«Ни Молодоженя, ни Ваганов, ни Николаев, ни Багров, ни Халимовский не получали никаких административных наказаний за нарушение порядка участия в публичных мероприятиях. Уверен, что их «посещения» диктовались исключительно их политическими взглядами, а не тем, что они известны, как злостные нарушители закона, — пишет Вишневский в блоге. — Что это за «списки»? Списки неблагонадежных? И что за понятие «организация протестного толка», которого нет в законодательстве? Центр «Э» сам решает, какие это организации?»
Сотрудники полиции приходили к фигурантам списка домой в период с 21 по 23 января, им зачитали предупреждения о недопустимости нарушения законодательства о митингах и требовали подписаться под документом.
Давиду Френкелю сломали руку на избирательном участке летом 2020 года во время голосования по поправкам в Конституцию. После того, как журналист попросил полицейского представиться, тот применил силу. Дело в отношении силовика возбуждать не стали, наоборот, его завели на журналиста, обвинив его в неповиновении полиции и попыткам помешать работе избирательной комиссии. В начале марта Давид Френкель обратился в ЕСПЧ.