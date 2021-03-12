Рабочим ГАЗа обещали премии за показания против участников акций протеста

Рабочие завода ГАЗ в Нижнем Новгороде дали показания против большинства участников протестных акций, на которых возбудили дела. По данным местных СМИ, за это им пообещали выплатить премии.

Как пишет NN.ru со ссылкой на адвокатов задержанных на митингах, все 13 административных дел, с которыми они ознакомились, строятся на показаниях сотрудников Горьковского автомобильного завода.

«Как мы поняли, к каждому району был свой такой «свидетель» прикреплен», — рассказал один из адвокатов. По его словам, рапорты и объяснения в этих делах абстрактны, и основанием для привлечения к ответственности становятся свидетельства рабочих. «Они выдумали этих свидетелей и потом еще дополнительный рапорт, который составлен «эшниками», который по сути дела повторяет объяснения этих свидетелей, потому что, очевидно, объяснения этих свидетелей тоже составляли «эшники», — предположил защитник. По его словам, в делах, которые были составлены и рассмотрены быстро, подобных свидетельств не было.

Собеседники издания на заводе подтвердили, что их попросили дать показания на участников массовых акций. По словам одного из рабочих, в конце января к нему и его коллегам подошли мастера участков «с вопросами, хотят ли они здесь работать и хотят ли, чтобы не было войны». Рабочим предложили съездить на акцию протеста, а затем написать заявления в МВД, текст заявления выдали заранее.

По словам сотрудников, им пообещали выплатить премии в размере от трех до восьми тыс. рублей. С учетом того, что почти весь январь завод не работал, и зарплаты были бы небольшими, многие согласились.

В пресс-службе завода заявили СМИ, что агитации там быть не могло, и если что-то подобное и происходило, то это — провокация.