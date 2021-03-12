Молекулярный биолог Ирина Якутенко о приостановке в Европе использования вакцины AstraZeneca

По поводу решения Дании, Норвегии и Исландии приостановить вакцинацию астразенековской вакциной из-за нескольких случаев увеличения свертываемости крови и тромбов, якобы, связанных с вакциной.

Во-первых, приостановка использования или испытаний вакцины в таких ситуациях – абсолютно нормальное явление, свидетельствующее не о том, что вакцина опасна, а о том, что регуляторы беспокоятся о здоровье граждан и хотят выяснить причины произошедшего. Парадокс, но если бы они по-тихому проверяли все, не останавливая прививочную кампанию, шуму было бы куда меньше. Вот они, издержки приличного поведения. В абсолютном большинстве случаев – в истории антикоронавирусных вакцин, так и полностью во всех – такая проверка показывала, что у возникавших осложнений были другие причины, не связанные с вакцинацией.

Во-вторых, по имеющимся данным, даже с учетом этих случаев, частота тромбозов в в популяции вакцинированных не превышает среднюю по популяции. То есть, с высокой вероятностью, эти проблемы не связаны с вакцинацией – просто, если вас через два дня после прививки собьет автобус, вы вряд ли свяжете эти два события. А вот если у человека обострится или будет впервые диагностировано какое-то заболевание, он, с высокой долей вероятности, усмотрит связь. Ну типа там медицина и тут медицина, очевидно, одно вызвало другое! Хотя заболевание могло развиваться долгие годы и обострилось бы даже не пойди он прививаться. Точно так же можно выбрать любое другое необычное событие – скажем, повышение зарплаты – посмотреть, сколько людей умрут от инфаркта в течение двух недель после него, а затем начать кампанию за отмену повышений, так как они смертельно опасны.

В-третьих и крайне маловероятных, если окажется, что история с тромбозами как-то связана с вакциной, риск такой патологии в разы меньше риска попасть в больничку или даже склеить ласты в результате ковида. Парадоксальным образом люди не обращают внимание на 2,5 миллиона трупов за год, продолжая считать ковид нестрашным, но при этом боятся вакцины из-за единичных случаев несмертельных патологий, к тому же не факт, что вообще имеющих отношение к вакцине. Нет, я понимаю, что пандемия не влияет на общий интеллектуальный уровень, но все же прежде, чем паниковать, имеет смысл проделать все эти несложные мыслительные упражнения и заняться чем-нибудь более полезным.

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