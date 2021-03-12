Борис Вишневский: Списки неблагонадежных

Друзья, это важно.

Я получил ответ от полиции на свой запрос о причинах «поквартирных обходов» полицейскими нескольких «яблочников» (Владимир Молодоженя, Вадим Ваганов, Юрий Багров, Максим Халимовский), а также журналиста Давида Френкеля и юриста Варвары Михайловой.

С 21 по 23 января 2021 года сотрудники полиции приходили к ним домой, зачитывая им предупреждения о недопустимости нарушения ст. 20.2 КоАП РФ, требуя расписаться в ознакомлении или записывая процесс на видео.

Ни Молодоженя, ни Ваганов, ни Николаев, ни Багров, ни Халимовский не получали никаких административных наказаний за нарушение порядка участия в публичных мероприятиях. Уверен, что их «посещения» диктовались исключительно их политическими взглядами, а не тем, что они известны, как злостные нарушители закона.

Я просил сообщить, на каком основании совершались эти «посещения».

Так вот.

Оказывается, основанием для «посещений» являются некие «списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка», поступившие из центра «Э». И потому организовано «проведение профилактических мероприятий по недопущению указанными лицами противоправных действий».

Это как понимать? Что это за «списки»? Списки неблагонадежных?

И что за понятие «организация протестного толка», которого нет в законодательстве?

Центр «Э» сам решает, какие это организации?

Это «Яблоко» они называют «организацией протестного толка», к членам которой надо приходить для «профилактических мероприятий»?

Давид Френкель – журналист, хочется понять, к какой «организации протестного толка» он себя «причисляет» с точки зрения центра «Э»? А Варя Михайлова?

При этом имеются ли сведения об указанных лицах в специальных базах МВД, и на каком основании их туда внесли, полиция мне не сообщает – мол, запрещено передавать третьим лицам. Что же, я надеюсь, что сами перечисленные коллеги обратятся в МВД и потребуют сообщить, есть ли они в этих «базах» и на каком основании.

На мой взгляд, этот ответ доказывает существование в стране политического сыска.

Когда правоохранительные органы превращаются в охранку.

Я направил запрос начальнику центра "Э", прося сообщить:

- где в законодательстве РФ определено понятие "организации протестного толка"?

- какие организации Центр "Э" считает таковыми?

- на каких законных основаниях Центр "Э" готовит указанные "списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка"?

- на каком основании Центр "Э" определяет, что эти лица "причисляют себя к организациям протестного толка"? Эти лица опрашиваются и подтверждают этот факт? Или Центр "Э" решает это вместо них?

- как в эти списки попадают лица, не привлекавшиеся к административной ответственности? Почему их надо предупреждать о "недопущении противоправных действий"?

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