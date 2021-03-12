Российские госагентства сообщили о подготовке США информатаки на «Спутник V»

Российские государственные информационные агентства ТАСС и РИА «Новости» в одно время выпустили практически одинаковые заметки, в которых со ссылкой на «высокопоставленный источник в Кремле» говорится, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российских разработок от коронавируса. Аналогичное сообщение опубликовал «Интерфакс».

Атака якобы готовится «на фоне роста спроса на российскую вакцину «Спутник V». Источник при этом ссылается на данные спецслужб России. Кампания, по его словам, нацелена на европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Информационная атака якобы пойдет «через подконтрольные неправительственные организации — «Агентство США по международному развитию», «Фонд Дж. Сороса», «Фонд Томсон Рейтер» и медиаструктуры — «Би-Би-Си», «Рейтер», «Интерньюс». В рамках кампании «намечено подкреплять продвигаемые тезисы о неэффективности и опасности вакцины инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата».