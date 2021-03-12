Минюст планирует в полтора раза сократить число заключенных в колониях

За счет расширения сети исправительных центров, куда будут переводить заключенных, имеющих право на замену лишения свободы принудительными работами, Минюст планирует к 2030 году сократить число заключенных в полтора раза. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает ТАСС.

«К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности. В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тыс. человек», — сказал министр на заседании коллегии ФСИН.

Чуйченко отметил, что примерно 188 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах. По его словам, для расширения практики привлечения осужденных к труду предполагается участие бизнеса.