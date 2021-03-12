Навального вывезли из СИЗО

Алексея Навального увезли из СИЗО во Владимирской области. Об этом его адвокатам сообщили в самом учреждении ФСИН.

«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались», — говорится в Twitter Навального.

Навального этапировали в СИЗО «Кольчугино» после замены ему судом условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. При этом долгое время было не ясно, куда именно отправили оппозиционера. О его местонахождении стало известно только 3 марта. До этого источники СМИ говорили, что политик будет отбывать срок в покровской ИК-2.