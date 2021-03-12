В Мьянме избили и арестовали журналиста немецкого агентства dpa

В Мьянме местные силы безопасности избили и задержали польского журналиста, который работал на немецкое агентство dpa. Об этом сообщает местная пресса и пользователи соцсетей. На фотографиях видно, что Роберт Бочага окружен солдатами в форме, а в знак защиты поднял руки. На связь Бочага после этого не выходит.

В dpa призывают виновных немедленно освободить журналиста. «Это неприемлемая атака на свободу. По своей жестокости, к сожалению, это не единичный случай», — сказал главный редактор dpa Свен Гесманн.

Консульство Польши в Таиланде и консульство Германии в Мьянме подтвердили информацию о задержании корреспондента.

После переворота в начале февраля военные в Мьянме со все большей жестокостью расправляются не только с демонстрантами, но и с журналистами. Многие местные репортеры были арестованы, а несколько дней назад новое военное руководство отозвало лицензии у нескольких крупных медиа-компаний. Однако до сих пор иностранцам было относительно безопасно находиться в стране, отмечает dpa. Ранее один японский журналист был арестован, но вскоре его освободили.