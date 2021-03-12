В Кущевке сообщили о новых бандах и преступлениях силовиков

Текст обращения цитирует Znak.com. В открытом письме говорится, что банды и поборы никуда не делись. «Жестокие нравы так и не изменившейся Кущевки недавно на себе испытал районный прокурор, которого в апреле 2019 года направил заместитель генпрокурора для наведения порядка после очередной банды. Ему сломали руку и едва не свернули шею хулиганы в 100 метрах от здания кущевского ОМВД», — пишет Игорь Гончаров. Он отмечает деятельность бывшего прокурора Кущевского района, ныне транспортного прокурора Новороссийска Анатолия Самойлова. Тот, по словам Гончарова, не трогал преступников, в том числе связанных с ОПГ Сергея Цапка, а его семья имеет шикарные особняки и парк дорогих авто.
Автор обращения отмечает, что уже сообщал о некоторых преступлениях в Генпрокуратуру, но ответа не было. Самойлова, о котором говорилось выше, уволили, но не привлекли к ответственности, как и других силовиков. Отдельно Краснову Гончаров направлял обращения уже 34 раза.
Бывший начальник Кущевской налоговой службы утверждает, что и сам пострадал от беззакония в станице. Он выявил схемы незаконного возмещения НДС и обналичивания средств, к которым были причастны компаньоны Цапка, и сразу столкнулся с жестким противодействием полиции, прокуратуры и судейского корпуса, а затем стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.
«Больше двух лет меня уничтожает коррумпированное сообщество за то, что я посмел помешать грабить бюджет и бесчинствовать хозяевам Кущевского района и их покровителям», — говорит автор обращения. В феврале Гончарова приговорили к 1,5 годам условного срока, при этом его самого и его адвокатов не пустили на заседание суда. Служебная проверка не нашла в его работе нарушений.