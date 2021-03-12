Российские академики просят СФ отклонить закон о просветительской деятельности

Академики РАН, входящие в «Клуб 1 июля», предложили Совету Федерации отклонить законопроект о просветительской деятельности. Ранее Госдума приняла его во втором чтении.

"Клуб 1 июля возмущен фактическим принятием Государственной Думой безумного варианта закона о просветительской деятельности и тем, что думское большинство полностью проигнорировало мнения многих депутатов, квалифицированных экспертов и широкой общественности», — говорится на сайте сообщества. Помимо предложения отклонить законопроект, «Клуб 1 июля» предложил Совету Федерации обсудить проблему с руководством РАН, «чтобы обеспечить ведущую роль РАН и научного сообщества в государственной поддержке просветительской деятельности и научного образования».

Ранее более 200 тыс. человек подписали петицию против приятия закона о просветительской деятельности. В обращении говорится, что нововведение приведет к ограничениям и негативным последствиям для популяризаторской деятельности, а многие просветительские проекты окажутся под угрозой исчезновения. Владимиру Путину направляли письмо против законопроекта более 600 деятелей культуры. Также с заявлением выступили главы 17 независимых просветительских проектов, таких как Arzamas и «ПостНаука». Призыв отозвать документ поддержали также все члены президиума РАН. Соавтор документа, сенатор Андрей Климов на это заявлял, что реакция на проект «нагоняется из Вашингтона».

Законопроект о просветительской деятельности предполагает, что правительство сможет контролировать любую подобную работу, в том числе научпоп-лекции и взаимодействие российских вузов с международными проектами. Планируется, что профильные министерства будут выдавать лицензии просветительским проектам. Также там говорится о запрете сообщать учащимся "недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов", если информация может разжечь социальную или национальную рознь.

«Клуб 1 июля» — неформальное объединение академиков и членов-корреспондентов РАН, которые в 2013 году отказались признавать ликвидацию академии наук и вступить в новую организацию. В итоге положение о ликвидации РАН было исключено из текста закона «О Российской академии наук».