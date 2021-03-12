Close

Telegram заблокировал бот для «пробива» контактов по базам данных «Глаз бога»

12.03.2021

Telegram заблокировал бот «Глаз бога», который искал контакты людей по различным базам данных. Ранее этого требовал Роскомнадзор.

«С помощью «Глаза» каждый желающий мог пробить телефоны, адреса, аккаунты в соцсетях и прочие данные на любого понравившегося ему человека. В общей сложности на «ГБ» были подписаны порядка 5 млн пользователей платформы, а около одного миллиона использовали сервис на коммерческом уровне — то есть за платную подписку», — отмечает Baza.

Ранее Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, позволяющих пользователям получить личные данные о людях. Эти сервисы нарушают законодательство о защите персональных данных, поясняли в ведомстве.

Помимо «Глаза Бога» были удалены еще несколько аналогичных сервисов, например, «Архангел» и Smart Search Bot.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.