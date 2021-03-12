Страны ЕС останавливают использование вакцины AstraZeneca

Несколько европейских стран остановили использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Причиной стали опасения, что препарат может вызвать образование тромбов у пациентов.

Как пишет Politico, уже зафиксировано несколько случаев гибели тех, кто получил вакцину, от тромбоза. При этом пока подчеркивается, что связи между образованием тромбов и получением препарата не установлено. На данный момент применение по крайней мере нескольких партий субстанции остановлено в Дании, Австрии, Литве, Люксембурге, Латвии, Италии, Эстонии, Норвегии и Исландии. Дания, Норвегия и Исландия, в частности, временно прекратили использование всех партий поставленного препарата.

Первые сообщения о возможной связи вакцины с нарушением свертываемости крови у пациентов стали появляться в начале марта, 7 числа Австрия объявила о приостановке работы с препаратом из-за смерти одного человека и заболевания еще одного. Всего партия, ограничения на которую наложили в этой стране, была поставлена в 17 европейских государств. Позже Италия остановила использование другой партии вещества из-за гибели двух человек на Сицилии. Один из них, 43-летний мужчина, скончался от сердечного приступа на следующий день после прививки. Итальянская прокуратура начала расследование. Всего по состоянию на 10 марта в ЕС зафиксировали 30 подобных случаев. Вакцину компании AstraZeneca на тот момент получили около 5 млн человек в Европе.

Производитель заявляет, что компания проанализировала более 10 млн записей и не нашла доказательств повышенного риска образования тромбов из-за препарата.