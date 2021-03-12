Единороссы решили запретить библиотекам списывать книги, газеты и плакаты времен Второй мировой

Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Елена Ямпольская предлагают запретить библиотекам списывать и уничтожать книги, газеты, листовки и плакаты времен Второй мировой войны, так как это «важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи». Парламентарии подготовили соответствующие поправки в закон «О библиотечном деле».

«Обнаружили абсурдную вещь. Оказывается, книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это — важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи. Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и т.п. — поясняет Хинштейн. — То есть за поджаренную на вечном огне сосиску — человека привлекут к ответственности, а за костер из листовок и плакатов времен войны — нельзя даже погрозить пальцем».

Законопроектом депутаты предлагают признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945-го, частью национального библиотечного фонда. Библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность этих фондов. Их списание и уничтожение будет запрещено.