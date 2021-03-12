Данные тысяч камер наблюдения в России оказались не защищены

Как пишет «Ъ» со ссылкой на информацию компании Avast, доступ к данным с таких камер может получить любой желающий. Теоретически на базе техники с открытым IP злоумышленники могут создать нелегальную систему видеонаблюдения или использовать технику как вычислительный ресурс, например, для майнинга криптовалют.
Видеокамеры с открытыми данными располагаются не только на предприятиях, но и в системах «умных домов», пишет издание. К системе большинства из них можно получить доступ без использования имени пользователя или пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию, то есть его легко подобрать.
По данным специалистов, Россия находится на третьем месте в мире по числу камер видеонаблюдения и на пятом — по числу техники с подобной уязвимостью. Больше всего камер закупает Москва, при этом данные с них неоднократно утекали в сеть. Так, в сентябре 2020 года организация «Роскомсвобода» через суд требовала остановить работу уличной системы Москвы по распознаванию лиц, так как в даркнете можно было купить информацию о передвижении распознанных ею людей. В январе 2021 выяснилось, что уязвимость позволяет проникнуть в систему видеонаблюдения РЖД.