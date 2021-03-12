Следователь отделался условным сроком за подделку материалов дела о пытках

В Иркутской области суд приговорил к трем годам условного срока следователя СК Сергея Лысых по делу о фальсификации материалов уголовного дела о пытках. Об этом пишет «Тайга.инфо». Прокуратура требовала для следователя четырех лет колонии общего режима.

Речь идет об истязаниях в 2016 году многодетной матери Марины Рузаевой в отделе полиции, от которой требовали признания в убийстве соседа, напоминает «Медиазона». После пыток женщину отпустили. Она подала несколько заявлений в СК, но ведомство прекращало дела против полицейских.

Дело Лысых рассматривалось повторно. В феврале 2020 года суд оправдал его с правом на реабилитацию, однако Иркутский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. По версии обвинения, Лысых во время расследования подделывал протоколы и расписывался за понятых самостоятельно, из-за чего в деле осталось мало доказательств.

Сейчас суд рассматривает и дело полицейских Станислава Гольченко, Александра Корбута и Дениса Самойлова, которых обвинили в превышении полномочий из-за пыток Марины Рузаевой.