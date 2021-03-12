Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,1 года против 73,3 в 2019-м. Это следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития, пишет РБК. На фоне пандемии продолжительность жизни в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, а вернуться к уровню 2019 года Россия сможет только через три года.



В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года. Ранее власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.



РБК отмечает, что снижение ожидаемой продолжительности жизни на фоне коронавируса происходит и в других странах. Так, в США показатель в первом полугодии 2020 года сократился на один год (с 78,8 до 77,8 года), что стало крупнейшим снижением с 1943 года.



Ближайшие пять лет Россия продолжит терять население, следует из проекта плана правительства. На этот показатель влияет как естественная убыль населения, так и миграционные процессы. По предварительной оценке, в 2020 году убыль населения составит 583,4 тыс. человек по сравнению с 99,7 тыс. в 2019-м и 32,1 тыс. в 2018-м.

