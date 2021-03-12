Байден обещает возможность вакцинации для всех американцев к 1 мая

Президент США Джо Байден в обращении к нации заявил, что его администрация сделает все возможное, чтобы к 1 мая возможность получить вакцину от коронавируса была у каждого американца. По его словам, страна приблизится к возобновлению «нормальной жизни» — такой, как до начала пандемии — уже через четыре месяца, ко Дню независимости США 4 июля, передает «Голос Америки»*.

«День независимости, который мы сможем отпраздновать по прошествии этого долгого, тяжелого года, станет по-настоящему особым, — сказал Байден. — Ведь мы будем праздновать не только нашу независимость как нации, но и то, что мы начинаем быть все более независимы от этого вируса. Но чтобы это произошло, нам нельзя терять бдительность».

В дополнение к росту поставок вакцин, администрация Байдена увеличит количество мест, в которых американцы смогут вакцинироваться. Также будет увеличено число квалифицированных специалистов, которые способны делать прививки. Появится новый сайт, который поможет людям находить ближайшие к ним пункты вакцинации, а жители, не имеющие доступа к интернету, смогут позвонить в специализированный колл-центр. Благодаря принятому пакету помощи экономики планируется расширить тестирование школьников и сотрудников учебных заведений, а также на вакцинацию педагогов.

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