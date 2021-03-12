Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн

Первые выплаты в размере $1400 американцы начнут получать уже на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Это предусматривает подписанный президентом США Джо Байденом пакет экономической помощи объемом $1,9 трлн. Ожидается, что выплаты получат примерно 160 млн американских семей.

Кроме этого закон предусматривает введение расширенного налогового кредита на каждого ребенка в размере до $3000 или $3600 на каждого ребенка в возрасте до 6 лет. Налоговая служба будет выплачивать эту сумму с помощью ежемесячных платежей в размере от $250 до $300 с июля по декабрь.

На прямые выплаты американцам будет потрачено около $1 трлн. Также деньги пойдут на федеральное финансирование для штатов и муниципалитетов, возобновление учебного процесса в школах, борьбу с пандемией и другие меры поддержки экономики.