Юлия Галямина опубликовала доказательства передачи «ВКонтакте» данных пользователей силовикам

Юлия Галямина опубликовала материалы своего дела, в которых говорится, что администрация соцсети «ВКонтакте» передавала следователям данные пользователей, посещавших страницу политика.

«…из ООО «ВКонтакте» получены сведения о телефонных номерах пользователей социальных страниц, посмотревших публикации Галяминой Ю.Е. с призывами к участию в вышеуказанных массовых мероприятиях», — говорится в письме руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Денисова к замруководителя ГУ криминалистики СК.

Ранее о том, что администрация «ВКонтакте» передавала следствию персональные данные пользователей, которые ставили лайки или оставляли записи на странице Галяминой, рассказала The Insider адвокат Мария Эйсмонт.

«В рамках расследования дела следствие получило от администрации «ВКонтакте» персональные данные — телефоны, адреса электронной почты, IP-адреса — всех пользователей, которые не то чтобы пост написали, а просто поставили лайк под постом Галяминой. «Вконтакте» все всегда сливает. Я всем своим подзащитным настоятельно рекомендую оттуда выпиливаться. В материалах уголовных дел постоянно всплывают данные из ВК. Сегодня я еще раз настояла на исследовании этих документов на рассмотрении апелляции. Вообще дело Галяминой — это антология политического сыска в России», — заявила Эйсмонт.

Мосгорсуд 11 марта утвердил приговор Юлии Галяминой, которую по «дадинской» статье осудили на два года условно. Теперь она не сможет участвовать в выборах. «Статья 212.1 УК не имеет к правосудию никакого отношения. Это не уголовная статья, это инструмент политического давления. Грубого давления на тех, кто хочет жить в Нормальной России», — констатирует политик.