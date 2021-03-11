В Гонконге изменят избирательную систему, чтобы сделать ее более «патриотичной»

Избирательной системой Гонконга должны управлять патриоты — к такому решению пришли депутаты Всекитайского собрания народных представителей. Сегодня они приняли резолюцию о необходимости изменить избирательную систему Гонконга, чтобы она стала более патриотической. За проголосовали 2895 человек, ни одного голоса против не было подано, один депутат воздержался.

Как пишет «Би-би-си», соответствующий законопроект разработают и примут в ближайшие месяцы. В руководство ВСНП ранее заявили, что нововведения должны ликвидировать системные риски и гарантированно обеспечить патриотам власть в провинции, а бунты, которые проходили в Гонконге, говорят о недостатках его избирательной системы.

Собеседник издания, профессор Бенджамин Хилман, заявил, что новое решение можно назвать самой серьезной политической переменой в Гонконге со времен передачи его Китаю в 1997 году, а их цель — снизить политическую конкуренцию.

Помимо работы на патриотизм, планируется дать избирательному комитету Гонконга, который контролируется Пекином, право проверять и не допускать до выборов выдвигаемых кандидатов, либо напрямую назначать депутатов.

Сейчас в Законодательном совете Гонконга числятся 70 человек, половина из них обычно представляет местный бизнес, остальных 35 депутатов назначают по итогам свободных выборов. Последнее позволяло входить в парламент демократическим движениям.

Критики инициативы считают, что после ее принятия в парламенте Гонконга не останется оппозиции. «Говоря «патриоты», они имеют в виду просто угодных им людей. Теперь участие в выборах вообще теряет смысл», — заявил один из собеседников агентства.

С 2019 года в Гонконге идут массовые акции, поводом для них стала попытка пропекинской власти города принять закон об экстрадиции людей в Китай при запросе силовых органов. Летом 2020 года был принят закон о безопасности автономии, который ввел наказание за «разжигание ненависти к властям», около ста человек обвинили в подрывной работе.