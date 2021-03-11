Коронавирус стал причиной рекордной смертности в США в 2020 году

Коронавирус стал причиной смерти более чем 500 тыс. человек в США в 2020 году. Инфекция заняла третье место в списке самых частых причин смерти в стране.

Как сообщает Politico, за 2020 год смертность в США выросла на 15% и стала рекордной с 1918 года, когда произошла вспышка гриппа во время Первой мировой войны. Агентство ссылается на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Так, в 2020-м в США скончались более 3 млн человек.

Коронавирус в Штатах по итогам года стал третьей по частоте причиной смерти. При этом раньше после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в списке шли «непреднамеренные травмы».

Politico отмечает, что эту информацию опубликуют в следующем отчете CDC — таким образом, агентство впервые публично признает резкий рост смертности в стране в 2020 году и роль COVID-19 в этом.

23 февраля сообщалось, что число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции там стали 529,2 тыс. пациентов, сообщал Университет Джонса Хопкинса.