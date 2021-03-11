Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

В Великобритании выставят на продажу дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщается, что его очистили от любых возможных следов «Новичка».

Уборка заняла 13 тыс. часов или 1,5 года, сообщает «Би-би-си». Планируется, что здание отойдет муниципальному совету графства Уилтшир. Чиновники перестроят и отремонтируют его, а затем продадут.

По данным газеты Mirror, помимо дома Скрипаля, очистка затронула 13 соседних объектов, где также были найдены следы яда. Сейчас в здании идут работы, там сняли крышу и обновили несколько комнат. Недвижимость будут продавать без права сдачи ее в аренду, чтобы никто не мог «заработать на ее истории».

Сергея и Юлию Скрипаль отравили веществом «Новичок» в 2018 году. Они выжили. Власти Великобритании возложили ответственность за покушение на Россию, но Москва отрицает обвинения. Помимо Скрипалей, от «Новичка» в Солсбери пострадали еще несколько человек и погибла одна женщина, Дон Стреджес, у нее осталось трое детей.