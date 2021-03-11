Юлия Галямина: Мягкая сила добра побеждает зло

Московский городской суд только что оставил мой приговор в силе. Два года условно по антиконституционной «дадинской» статье.

Ниже публикую своё последнее слово и небольшую просьбу от себя лично. Прочитайте и помогите, если у вас есть возможность!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО:

Я знаю, какое решение вынесет суд. И это решение не будет иметь отношения к правосудию. Потому что сама статья 212.1 УК не имеет к нему никакого отношения. Это не уголовная статья, это инструмент политического давления. Грубого давления на тех, кто хочет жить в Нормальной России.

В России, где граждане будут иметь честные возможности участвовать в управлении своей страной, своей Родиной. На выборах, на общественных обсуждениях, в судах и на площадях.

Сегодня мы лишены таких возможностей. Лишены людьми, которые узурпировали власть в нашей стране с Владимиром Путиным во главе. В результате в стране правят бал насилия, коррупции и лжи. И именно из отсутствия возможности у граждан участвовать в управлении страной, падает наша экономика и растут цены на продукты первой необходимости, нищают люди.

Но я знаю, что мягкая сила добра побеждает зло. Всегда. Надо только не думать, что у добра есть чьи-то руки кроме наших.

И этих рук в стране много, в нашей стране много лидеров перемен. И я знаю, что их становится больше. Я вижу этих женщин… и мужчин, которые помогают самым обездоленным, борются с насилием, добиваются прозрачности в деятельности чиновников, защищают природу, делятся своим знанием и опытом друг с другом.

Я обращаюсь сейчас к ним. Несмотря на все давление, мы можем идти в сторону Нормальной России. Идти с радостью и верой в будущее. Потому что нас много. И потому что мы граждане России!

ТЕПЕРЬ О ВАЖНОМ. Сейчас мы готовим (уже почти закончили!) отличный мультфильм, который легко и наглядно объясняет суть антиконституционной статьи 212.1 УК.

Когда меня судили, мы с командой столкнулись с тем, что объяснить человеку суть «дадинской» статьи не так просто. С тех пор мы загорелись идеей сделать короткий и понятный ролик, ссылки на который теперь будет достаточно! И вот ролик почти готов, сделали нам его друзья, с хорошей скидкой, но всё-таки за деньги.

Если вы понимаете, что этот ролик — важный и полезный инструмент, поддержите его производство.

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