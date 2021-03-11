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Издание Bellingcat выиграло суд у новостного агентства Пригожина

11.03.2021

Суд обязал РИА ФАН удалить материал со сфабрикованной перепиской сотрудника Bellingcat, в противном случае оно заплатит полмиллиона евро штрафа.

Как сообщает Bellingcat, решение о запрете вынес окружной суд Амстердама. РИА ФАН обязано удалить пять материалов, признанных недостоверными. Во всех из них сотрудники агентства, которое связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина, утверждают, что их пытался подкупить сотрудник расследовательской группы Bellingcat. 

В 2020 году агентство опубликовало переписку якобы с сотрудником Bellingcat «Питером Ван Хьюсом». Как отмечает The Insider, в материале были сфабрикованы даже аудиосообщения от лица этого человека. Издание отмечает, что они были записаны узнаваемым голосом с африканским акцентом сотрудника международного отдела «фабрики троллей» Эммануэлем Асамоахом. 

Суд Амстердама обязал РИА ФАН не только удалить материалы со своего сайта и с порталов медиагруппы «Патриот», которую возглавляет Пригожин, но и в течение полугода опубликовать «заметные опровержения». В случае отказа компанию будут штрафовать на €25 тыс. в день, максимальный размер наказания — €500 тыс.

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