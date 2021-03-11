Мосгорсуд утвердил приговор Юлии Галяминой

Московский городской суд оставил в силе приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, которую ранее по «дадинской» статье осудили на два года условно. «Без сюрпризов», — коротко прокомментировала она решение в Telegram.

Теперь Галямина не сможет баллотироваться на выборах в Госдуму.

К двум годам лишения свободы условно Тверской суд Москвы приговорил Галямину в декабре 2020 года. Ее признали виновной по статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. «В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — сообщали после возбуждения уголовного дела в СУ СК по Москве.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания.

«Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «дадинской» статье, были противозаконными, мы продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», — говорила ранее Галямина.

Статья 212.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин, приговоренный к реальному сроку лишения свободы, после чего статью стали называть его именем. Конституционный суд разъяснил, что привлечение к уголовной ответственности по данной статье возможно только в случае, если нарушение повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям.