Рейтинги «Единой России» снижаются, а ЛДПР и КПРФ растут

Электоральный рейтинг «Единой России» продолжает снижаться, а ЛДПР и КПРФ показывают рост. Об этом говорит последний опрос «Левада-центра»*.

27% россиян проголосовали бы сегодня за «Единую Россию» на выборах в Госдуму. На втором месте ЛДПР (12%), на третьем КПРФ — 10%.

«Снижение электорального рейтинга «Единой России» продолжается с лета 2020 года — в августе за партию были готовы проголосовать 31% респондентов, сейчас — 27%. Электоральная популярность ЛДПР растет с декабря 2019 года, тогда рейтинг составлял 8%, сейчас — 12%. КПРФ переломила тренд снижающейся популярности, который продолжался с лета 2019 года (11%) до осени 2020 года (7%)», — пишут социологи.

Эксперты также отмечают, что среди тех, кто готов голосовать, определился с выбором или намерен испортить бюллетень, популярность «Единой России» также продолжает снижаться. В августе 2020 года за нее были готовы проголосовать 45% определившихся, сейчас — 42%. Другие парламентские партии, напротив, отмечают рост. Он наиболее заметен в КПРФ: 9% в августе 2020 года, 15% в феврале 2021 года.

Рейтинг партии «Справедливая Россия — За правду», несмотря на объединение, не изменился.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.