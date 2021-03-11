Константин Сонин: Инфляция в США

Последний раз инфляция в США была высокой больше 40 лет назад. Она не просто низкая последние 30 лет - она, по существу, неуклонно снижается (синяя линия на первом графике). А с другой стороны - только что принятый антикризисный пакет Байдена - это не маленькое дело. Это мега, по размеру проект: это не просто самый большой расходный пакет - он сравним по размеру с увеличением расходов во время Первой мировой. И это в дополнение к двум огромным антикризисным пакетам Трампа.

То есть с одной стороны - противники стимулирования экономики уже утомили кричать "инфляция!". Хедж-фонды, поверившие тем, кто, не разбираясь в макро, путал денежную базу ("то что печатает правительство") и денежную массу ("то, что влияет на цены") и использовал глупое выражение "залили кризис деньгами", потеряли миллиарды долларов, ставя на повышение процентных ставок. (Поскольку центробанк не собирается допускать высокой инфляции, если она начнёт расти, он повысит ставку процента, чтобы этот рост остановить.) С одной стороны, крики "Волки!" надоели. А с другой - таких расходов ещё не было.

Коротко, ответ на вопрос - будет ли инфляция, не временное ускорение роста цен, а серьёзное и продолжительное ускорение - зависит от того, как будут восприняты антиковидные пакеты помощи. Если это будет воспринято как одноразовая мера, связанная с уникальным эпизодом COVID-19, то угрозы инфляции нет. Американский центробанк потерпит ускорение до 2-3% в течение нескольких лет. (Новый таргет - это 2% в среднем за несколько лет, а последние годы она была меньше 2%.) Если будет воспринято как переход к новому способу борьбы с бедностью (нынешняя выплата - это рекордно большой вклад в борьбу с бедностью в Америке) - то будут долгосрочные последствия.

Надо сказать, что энтузиазм слева настораживает. Празднуя сегодня окончательное голосование по "пакету Байдена", левый фланг гордится в основном рекордным увеличением сети социальной поддержки, в частности поддержки детей. Это увеличение временное - на два года, но "пакет Байдена" исключительно популярен. (Среди прочего, потому что "трампистские республиканцы" приветствуют расходы за счёт бюджетного дефицита, в отличие от республиканцев традиционных.) По опыту расширения сети социальной поддержки в предыдущих случаях - эти расширения назад не отматываются, то есть превращаются в постоянные. Если на волне рекордных темпов роста (на 2021 год прогнозируется 5-7%) популярность этого расширения сохранится в 2022 и 2024 году, у инфляции хорошие перспективы, у долгосрочного роста - похуже.

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