Аркадий Дубнов: Родной horror

Нынешняя попытка Роскомнадзора принудительно замедлить Twitter в России в наказание за непослушание начальнических хотелок, что привело к серьезному сбою работы сайтов госучреждений - все-таки не просто еще одна «бомбежка Воронежа».

И даже не очередное рукожопое посмешище на радость супостатам

Все хуже. Это еще одна глава в истории интеллектуального мракобесия российской власти.

Другая глава из свеженького - неминуемое принятие ново-подлого закона о «запрете просвещения»

Ну, конечно же, новая редакция «предисловия» к этой истории - про неизлечимую беду «путинских гаджетов», которые, как ни откроешь, так сразу детское порно вылезает.

Будь все это не с нами наяву, смотрел бы как на посмертный от Хичкока horror

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