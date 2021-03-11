Матери главы АП Вайно и министра Мантурова оказались бенефициарами сети АЗС с многомиллиардным оборотом

Матери главы администрации президента Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказались бенефициарами крупного продавца топлива — группы компаний «Трасса» с выручкой больше 60 млрд рублей. Как пишут «Открытые медиа», в бизнес они вошли, когда у «Трассы» возникли проблемы с кредиторами. Издание отмечает, что при миллиардных оборотах основатели компании и их родственники ведут скромный образ жизни: ездят на недорогих машинах и живут в обычных спальных районах Москвы, чего не скажешь о семьях Вайно и Мантурова.



В расследовании «ОМ» говорится, что в разгар переговоров с кредиторами, в конце 2015 года, половина одной из ключевых компаний ГК «Трасса» — ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» — оказалась в собственности Евгения Максимова, старого сослуживца Дениса Мантурова. Максимов управляет частью активов семьи министра: так, он руководит компанией «Финансовые системы», половина которой принадлежит матери Мантурова. Среди активов этой фирмы — пансионаты в Краснодарском крае и застройщик морского порта в Геленджике. 31 декабря 2019 года у «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» вместо Максимова появились два новых собственника — 35% в ней получила мать министра промышленности 84-летняя Тамара Мантурова, а 15% — 69-летняя мать главы администрации президента Антона Вайно Татьяна Ежевская. Собеседник, близкий к руководству «Трассы», рассказал, что появление в разгар кризиса среди совладельцев группы Евгения Максимова, а позже и родственников высокопоставленных чиновников помогло компании договориться с кредиторами.



«Открытые медиа» посчитали, что Вайно вместе с супругой с 2011 года заработали 357,5 млн руб., но при этом приобрели дорогую недвижимость. Как следует из декларации чиновника 255,8 млн руб. было получена в 2017 году за счет продажи дома и участка в поселке «Пирогово», на берегу водохранилища, рядом с поселком Сорокино. Продав дом, Вайно не уехал из Сорокино, а купил в поселке три других участка и большой дом. Дом, проданный Вайно в 2017 году, достался в итоге министру Мантурову. Матери Мантурова в Сорокино принадлежат почти 2,5 га земли и дом площадью более 4 тыс. кв. метров. Здесь также приобрели участки дети министра.