Россия и Китай смягчили заявление Совбеза ООН по ситуации в Мьянме

Совет безопасности ООН осудил репрессии военных Мьянмы в отношении демонстрантов, выступающих против переворота, но текст заявления был смягчен представителями России, Китая, Индии и Вьетнама. Как пишет The Guardian, в итоговом заявлении были удалены формулировки, которые явно осуждали переворот и угрожали возможными санкциями.

Документ Совбеза ООН призывает военных Мьянмы к сдержанности, немедленному освобождению лидеров избранного правительства, «подчеркивает необходимость поддерживать демократические институты и процессы, воздерживаться от насилия, полностью уважать права человека и основные свободы и поддерживать верховенство закона». Как пишет The Guardian, эта резолюция слабее, чем первоначальный проект, распространенный Великобританией, который осуждал сам военный переворот и угрожал возможными санкциями случае дальнейшего ухудшения ситуации. Против более жестких формулировок выступили представители Китая, России, Индии и Вьетнама.

После военного переворота в Мьянме арестованы около двух тысяч человек, более 60 убиты. Силовики используют слезоточивый газ, травматическое, а также боевое оружие. В среду полиция окружила и арестовала по меньшей мере 200 студентов и гражданских лиц, протестующих против военного переворота на окраине Янгона.