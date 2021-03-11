СК возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян

Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Липцера, дело возбуждено по статье об истязании и действиях сексуального характера. Речь идет о ст. 132, 133 и 117 УК РФ. Сестер Хачатурян пока официально не признали потерпевшими, но, по словам юриста, это может произойти на следующей неделе, когда их вызовут к следователю.
Михаил Хачатурян был убит своими дочерьми в июле 2018 года. В начале августа девушек арестовали и обвинили в убийстве по предварительному сговору. Сначала их поместили в СИЗО, но затем смягчили меру до запрета определенных действий. Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян рассказывали, что отец их систематически истязал. Следствие признало факты издевательств и расценило их как смягчающее обстоятельство.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, в поддержку девушек проходили акции и одиночные пикеты. В начале 2020 года следствие отказалось возбуждать уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна в связи с его смертью. В декабре 2020 года суд признал этот отказ незаконным.