В Белоруссии Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников. По версии следствия, обвиняемые занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период.

«Тихановский с использованием Youtube-канала «Страна для жизни» и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», — говорится в сообщении СК Белоруссии.

Кроме этого, в мае Тихановский воспрепятствовал работе Центральной избирательной комиссии «путем угроз в адрес Председателя комиссии Лидии Ермошиной».

В итоге Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК:

ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Сергей Тихановский — предприниматель и блогер. В 2020 году заявил о своем выдвижении на выборах президента Белоруссии. После отказа ЦИК регистрацию в качестве кандидата прошла его супруга Светлана Тихановская, которая, по версии оппозиции и многих западных стран, и одержала победу на выборах главы государства.