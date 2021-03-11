Google начнет собирать налог с YouTube-блогеров

С июня Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах. Как пишет «КоммерсантЪ», сообщение об этом было разослано блогерам из России, которые монетизируют свои каналы через рекламу. Налогами будет облагаться доход, полученный автором блога от просмотра его контента с территории США.

Речь идет о прибыли, в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. По требованию Google, блогеры должны до конца мая предоставить налоговую информацию в компанию AdSense.

Размер налоговой ставки может составлять от 0% до 30%, она зависит в том числе от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отмечается в сообщении Google. Но если пользователь не предоставит необходимую информацию до указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного за счет зрителей из США.

10 марта стало известно, что, по задумке Минцифры РФ, НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, должны выплачивать Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные платформы. Такую обязанность чиновники предлагают прописать в законе.