В России выросла доля просроченных потребительских кредитов

Доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в России за год выросла с 17,8% до 23,5%. Об этом ТАСС сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В бюро отметили, что просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла больше, чем в остальных сегментах. Так, за отчетный период доля просроченных ссуд в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%, по кредитным картам — на 0,3 п. п., до 7,3%. В обеспеченном кредитовании просрочка по автокредитам выросла на 1,6 п. п., до 7,2%, по ипотеке, напротив, снизилась на 0,1 п. п., до 1,3%.