Счетная палата: источников для пополнения ФНБ нет

В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов. Такой вывод сделала Счетная палата по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года.

«Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году», — пояснил аудитор Алексей Саватюгин.

Расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов за январь-март 2020 года составила 570 млрд руб. А объем проданной к августу валюты достиг 646,194 млрд руб. В результате к концу лета на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств.

При этом до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет. Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году.

На 1 декабря 2020 года совокупный объем Фонда в рублевом эквиваленте составил 13,457 трлн. В этом объеме 65,3% составляют ликвидные активы, размещенные на счетах Центробанка, которые могут быть использованы для софинансирования пенсионных накоплений, покрытия дефицита ПФР и федерального бюджета, и 34,7% — иные, менее ликвидные, активы.

«За январь-ноябрь 2020 года использование средств ФНБ на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом, составило в общей сумме 241,2 млрд руб., в том числе 237,5 млрд руб. пошло на финансирование дефицита федерального бюджета и 3,7 млрд руб. — на софинансирование пенсионных накоплений», — сообщил Саватюгин.