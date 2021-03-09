Главное в политике за 9 марта

ГЛАВНОЕ

• Уголовное преследование за фейки о ценах на продукты, которые могут привести к «паническому спросу», намерен узаконить депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. Государство все активнее контролирует информационное поле, отмечает в связи с законопроектом политолог Алексей Макаркин: «Вопрос в том, как отделить провоцирующие слухи от реального анализа ситуации. Скажем, отраслевой эксперт анализирует тенденции на рынке и из этого делает выводы о грядущем росте цен. В случае же принятия закона его могут обвинить в фейке <…>, а это может привести в дальнейшем к жесткой самоцензуре». Рост цен на продукты россияне уже несколько лет называют главной проблемой общества. Согласно последнему опросу «Левада-центра»*, так считают 58% респондентов россиян. 40% ставят на первый план обнищание населения, столько же — коррупцию. В Кремле уверены, что ситуацию с ростом цен правительство держит под контролем. Правда, пока кабмин лишь искусственно замораживал цены на отдельные виды продуктов, а сегодня сообщил, что вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. «Правительству даже в голову не приходит, что единственной правильной реакцией на рост цен является реакция производителя, который увеличивает производство товаров, — отмечает экономист Сергей Алексашенко. — Если производитель видит, что цены растут, что товаров не хватает, то единственное, на что можно рассчитывать в долгосрочной перспективе — это нормальные рыночные стимулы. В правительстве в это дело окончательно не верят и считают, что позитивные, в их понимании, изменения достигаются только за счет того, что отдается какой-то приказ, и все побежали его выполнять».

• На фоне роста цен Россия поставила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж, продав его на $30,7 млрд.

РОССИЯ И МИР

• Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила экстренное одобрение препарата в Австрии с «русской рулеткой».

• В США в свою очередь обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации читателей о западных вакцинах — как утверждают в Госдепе, они работают под руководством спецслужб РФ. Вашингтон в ближайшие три недели предпримет несколько кибератак против Москвы, что станет ответом на прошлогодний крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

• Главной жертвой российской дезинформации в Европе стала Германия. «Кремль создает образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной «русофобии», — отмечается в докладе Европейской службы внешних связей.

ПОЛИТИКА

• Второе чтение в Госдуме прошел скандальный законопроект о просветительской деятельности — против него ранее выступили российские ученые и преподаватели.

• Законопроект о внесудебной блокировке сайтов за оправдание экстремизма одобрен в первом чтении. Блокировка будет осуществляться по решению Генпрокурора или его заместителей.

• «Единая Россия» увеличила свои доходы на 1 млрд рублей за год пандемии. Общая сумма пожертвований оказалась равна объему дотаций из госбюджета (4,33 млрд руб.), а общие доходы составили 8,04 млрд. Эксперты связывают рост поступлений со стартом избирательной кампании.

• В России началась подготовка советников директоров школ по воспитанию, которые будут организовывать досуг школьников, отвлекая их «от улицы, интернета», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

ОБЩЕСТВО

• В поддержку Марины Литвинович, которую хотят исключить из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, высказались независимые депутаты и политические активисты, также подписи за нее собирают под петицией в интернете. 5 марта за исключение из организации Литвинович проголосовали 22 члена ОНК. Причиной стало разглашение ей журналистам данных следствия по делу Любови Соболь.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Сливом и спецоперацией ФСБ назвал директор ФБК** Иван Жданов статью «Медузы» о секретных подсчетах чекистов реального числа участников протестов в поддержку Алексея Навального. В материале отмечается, что ФСБ выяснила также количество военных и росгвардейцев, сочувствующих оппозиции. «Видна целевая аудитория этой спецоперации: военнослужащие, сотрудники Росгвардии, члены их семей. Если вы будете выходить на митинги, если вы будете даже высказываться в поддержку Навального в коллективе, если члены ваших семей будут что-то такое постить, то вас уволят», — комментирует Жданов публикацию.

• Почти 2 млн просмотров на YouTube собрал фильм о коррупции и богатстве Александра Лукашенко — президент Белоруссии пользуется многочисленными резиденциями, в его распоряжении также обширный парк автомобилей премиум класса, утверждают авторы расследования.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**ФБК — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.