Марине Литвинович утвердили штраф за акцию против поправок в Конституцию

Мосгорсуд оставил в силе штраф в 150 тысяч рублей члену Общественной наблюдательной комиссии Марине Литвинович из-за сбора подписей против поправок в Конституцию. Об этом она сообщила в Telegram.

Штраф на правозащитницу ранее наложил Люблинский суд за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. 15 июля 2020 года на Пушкинской площади в рамках кампании «Нет!» Литвинович собирала подписи против изменения Конституции.

Сегодня полиция в Сыктывкаре задержала защитника Литвинович Эрнеста Мезака, который собирался лететь на заседание суда.