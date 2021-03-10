Марина Литвинович готова в суде оспаривать свое исключение из ОНК

UPD: «Я действительно буду участвовать в выборах в Госдуму в этом году в случае, если меня исключат из ОНК. Да, я сознательно обостряю ситуацию: пусть те, кто принял решение о моем исключении решают — что им хуже — Литвинович — депутат или Литвинович — член ОНК», — написала правозащитница в Telegram.

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Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович готова в суде оспаривать свое исключение из организации, она также не исключает выдвижения своей кандидатуры на выборах в Госдуму.

«Если перестану быть членом ОНК, может, пойду в Государственную Думу баллотироваться. А что? Если меня лишают возможности помогать заключенным, пойду представлять людей в парламенте, защищать их права. Пока не думала, самовыдвиженцем или от какой-то партии. Я в любом случае продолжу свою деятельность, если не в ОНК, то в другом месте», — сказала она «МБХ медиа».

В интервью изданию Литвинович подтвердили, что ее исключение из ОНК инициировал зампред организации Николай Зуев.

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации из-за разглашений данных следствия, которое велось в отношении Любови Соболь. В ОНК позже сообщили, что на правозащитницу «неоднократно поступали обращения со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых, и органов власти по фактам нарушения ей Кодекса этики членов ОНК, закона «Об общественном контроле» и регламента ОНК Москвы». Это выражалось в неоднократном разглашении данных следствия; ненадлежащем исполнении своих обязанностей; использовании данных, полученных во время посещения подозреваемых и обвиняемых, публикациях в СМИ в ущерб гражданам, находящимся в местах принудительного содержания; неоднократном распространении недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых и обвиняемых, их адвокатов и общества; грубых нарушениях Кодекса этики членов ОНК; намеренной политизации института общественного наблюдения.