Новый пакет санкций ЕС за нарушения прав человека в мире будет готов к 22 марта

Евросоюз готовит новый пакет санкций за нарушения прав человека в мире. Он будет создан в соответствии с новым для Брюсселя инструментом — «европейским актом Магнитского».

По данным агентства dpa, на которое ссылается DW, пакет санкций будет готов к 22 марта, когда должно состояться заседание министров иностранных дел ЕС. В первую очередь новые меры введут в отношении лиц из стран Азии, Африки и в отношении россиян, не попавших в предыдущий пакет ограничений, введенный из-за ареста Алексея Навального. Меры будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз и блокировку счетов в ЕС. О каких конкретно нарушениях прав идет речь и кто попадет в список — не будут сообщать до обнародования пакета, чтобы предотвратить вывод активов фигурантами.

Первые санкции в рамках «европейского акта Магнитского» ввели в ЕС в марте 2021 года из-за преследования Алексея Навального. В список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Новый инструмент, который позволяет запрещать въезд и замораживать активы, ввели в 2020 году.