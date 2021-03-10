На поклонников Minecraft из Канска возбудили новые уголовные дела

СК возбудил еще два уголовных дела против подростков из Канска, которых подозревали в участии в террористическом сообществе из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft.

15-летних школьников подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору, а также в незаконном хранении взрывчатки, сообщает ТАСС. Накануне СК закрыл дело об участии подростков в террористическом сообществе. Его возбудили после экспертизы их переписки, в которой дети планировали «взорвать» здание ФСБ в популярной компьютерной игре Minecraft и обсуждали создание «рельсотрона». После закрытия этого дела школьники продолжают быть обвиняемыми в «обучении в целях осуществления террористической деятельности».

Подростков задержали летом 2020 года, в деле говорилось о том, что они — сторонники «анархистских взглядов» и около года «проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках». На видео с задержания были видны только обрывки упаковки антисептика для полоскания рта. Экспертизу переписки проводила фирма, связанная с охранными агентствами.

Одного из подростков больше года содержат в СИЗО, ему отказано в свиданиях с матерью и разговорах с адвокатом наедине. Еще два малолетних фигуранта находятся под домашним арестом. В деле школьников есть засекреченный свидетель, кроме того, одним из свидетелей обвинения является внук бывшего мэра Канска, которая заявляла, что дело подростков создано «на пустом месте».