Close

Информаторы ВАДА собираются подать в ООН иск против России

10.03.2021

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)  намерены подать иск против России. По их мнению, допинговая программа страны является экспериментом над людьми. 

По данным The Sports Integrity Initiative, Юлия и Виталий Степановы адресуют свое обращение Верховному комиссару ООН по правам человека. По их мнению, допинговая программа в России нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, так как является опытами над людьми. 

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам», — говорится в статье.

Также в обращении говорится, что действия властей России нарушают пункт о том, что никого нельзя заставить заниматься принудительным или обязательным трудом. Адвокаты информаторов заявили, что участие в программе являлось таким трудом. 

Супруги Степановы сотрудничали с ВАДА после того, как передали немецкому телеканала ARD документы о распространении допинга в российском спорте. По итогам расследования всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпийских игр-2016. Саму Степанову дисквалифицировали за допинг в 2013 году.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.