Информаторы ВАДА собираются подать в ООН иск против России

По данным The Sports Integrity Initiative, Юлия и Виталий Степановы адресуют свое обращение Верховному комиссару ООН по правам человека. По их мнению, допинговая программа в России нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, так как является опытами над людьми.
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам», — говорится в статье.
Также в обращении говорится, что действия властей России нарушают пункт о том, что никого нельзя заставить заниматься принудительным или обязательным трудом. Адвокаты информаторов заявили, что участие в программе являлось таким трудом.
Супруги Степановы сотрудничали с ВАДА после того, как передали немецкому телеканала ARD документы о распространении допинга в российском спорте. По итогам расследования всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпийских игр-2016. Саму Степанову дисквалифицировали за допинг в 2013 году.